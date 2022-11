Heftiger Knall schreckt die Bürger in Elmshausen auf

Elmshausen. Eine weithin hör- und spürbare Detonation hat am Samstagmittag für Aufregung in Elmshausen gesorgt. Die Ursache blieb allerdings unklar. Gegen 12 Uhr war die Feuerwehr wegen einer "Explosion" alarmiert worden. Nachdem die Helfer am vermeintlichen Einsatzort eingetroffen waren, sei ihnen aber mitgeteilt worden, es habe sich lediglich um eine Fehlzündung eines Motors gehandelt. Da kein Feuer feststellbar gewesen sei, sei der Einsatz beendet worden, berichtete Wehrführer Ralf Kindinger.

