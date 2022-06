An diesem Morgen ist es noch relativ still im großen Saal des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde in Reichenbach. Nach dem Eintreffen von fünf der jüngsten Lautertaler Bürger und von deren Müttern ändert sich das aber schnell. Denn die Mütter und Kinder der wöchentlichen Krabbelgruppe treffen sich nicht nur mit Gemeindepädagogin Heide Dahl. Diesmal ist auch Hebamme Angelika

...