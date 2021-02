Lautertal. Die Lautertaler Gemeindevertretung trifft sich heute (Donnerstag) zu ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl. Es wird damit auch ein wenig Abschiedsstimmung in der Lautertalhalle herrschen, denn nach der Wahl werden nur noch 25 statt 31 Leute in dem Gremium sitzen, zudem treten nicht mehr alle aktuellen Gemeindevertreter zur Wahl an.

Kurz vor der Wahl soll noch einmal Tempo bei einigen wichtigen Themen gemacht werden, denn bis die Gemeindevertretung wieder arbeitsfähig ist, vergeht einige Zeit. Zunächst muss das Wahlergebnis vom 14. März festgestellt sein, dann gibt es eine Einspruchsfrist. Und danach muss sich die neue Gemeindevertretung erst einmal zusammenfinden. In der sogenannten konstituierenden Sitzung im April oder Anfang Mai wird viel gewählt werden, so dass für Sachthemen keine Zeit bleibt.

Zunächst geht es heute um den Haushaltsplan für 2021. Er soll nach den Beratungen der Ortsbeiräte, des Jugendrats und des Finanzausschusses verabschiedet werden. Die Gemeinde hat damit auch grünes Licht für die Projekte in diesem Jahr, am wichtigsten dabei ist die weitere Sanierung der Wasserversorgung. Bürgermeister Andreas Heun geht nicht davon aus, dass der Etat ein Genehmigungsverfahren bei der Kommunalaufsicht durchlaufen muss, sodass er in wenigen Wochen Gültigkeit haben sollte.

Der Plan sieht einen Verlust im laufenden Geschäft von 400 000 Euro vor. Zwei Millionen Euro an neuen Krediten sind für Investitionen vorgesehen – vorausgesetzt, die Zeitpläne können eingehalten werden. Denn bevor Geld ausgegeben werden kann, müssen die Arbeiten ausgeschrieben werden, damit sich eine Baufirma findet.

Schmelzig, Kuralpe, Europaplatz

Weitere Beschlüsse betreffen Bauvorhaben. Beim Neubaugebiet Schmelzig in Elmshausen soll eine weitere Offenlegung der Planunterlagen eingeleitet werden. In dem Zusammenhang haben die Bürger Gelegenheit, sich zu dem Vorhaben zu äußern. Auf der Kuralpe ist eine Erweiterung des Hotels geplant. Dazu steht ein Grundsatzbeschluss an, im Anschluss soll eine Planung erstellt werden.

Außerdem geht es nochmals um den Europaplatz in Reichenbach. Nachdem keine Chance mehr besteht, eine Bebauung des Geländes zu verhindern, soll der Platz aufgegeben werden. Die Gemeinde hätte allenfalls die Möglichkeit, das Grundstücke für über 200 000 Euro zu kaufen, wofür sich aber keine politische Mehrheit gefunden hat. Jetzt ist vorgesehen, sich nicht länger gegen die Bebauung der Grünanlage zu wehren.

Als Ausgleich soll auf dem Gelände der Destag, auf dem der Bau von Wohnhäusern vorgesehen ist, der bisher verdolte Vorbach freigelegt werden. Eine entsprechende Verpflichtung soll in den Bebauungsplan aufgenommen werden. tm