Gadernheim. Der Odenwaldklub (OWK) Gadernheim hat seine für Sonntag, 23. Januar, geplante Jahreshauptversammlung abgesagt. „Die geplante Drei-Quellen-Wanderung am 1. Februar fällt ebenfalls aus“, heißt es in der Mitteilung des OWK. Die Die Mitglieder sollten auch den Aushang am Informationskasten am Rathaus beachten. red

