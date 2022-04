Handy-Sammelaktion in Beedenkirchen wird fortgesetzt

Beedenkirchen. 45 Handys sowie einiges Zubehör sind bisher in die Sammelkiste des Naturschutzbundes im Pfarramt in Beedenkirchen gewandert. Darunter gibt es einige richtig alte „Schätzchen“, an die sich Pfarrsekretärin Ellen Bergoint noch aus den ersten Handy-Zeiten zurückerinnert.

© Kirche

Da im Karton noch Platz ist, wird die Sammelaktion der Kirchengemeinde noch bis Ostern verlängert. Während der Öffnungszeiten des Büros dienstags zwischen 14 und 17 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 13 Uhr können gebrauchte Handys dort abgegeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten steht ein Sammelbehälter am Fenster neben der Bürotür. Akkus sollen in das Handy eingelegt sein, ausgelaufene Akkus sind über den Sondermüll zu entsorgen. red/Bild: Kirche