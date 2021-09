Hakenkreuz am Friedhofsparkplatz in Ernsthofen

Modautal. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Kriminelle ein circa zehn mal zehn Meter großes Hakenkreuz mit weißer Farbe auf den Parkplatz neben dem Friedhofsgelände in der Forsthausstraße geschmiert. Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr hatten Anwohner das verfassungswidrige Symbol bemerkt und die Polizei informiert.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Darmstädter Kriminalpolizei (KI-ST) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und ist für Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen. red