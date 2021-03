Lautertal. Die letzte Sitzung der Lautertaler Gemeindevertretung vor der Wahl war Anlass für den Vorsitzenden der Runde, Günter Haas (LBL, BILD: Neu), sich gleich in zweifacher Hinsicht zu Wort zu melden. Haas reagierte unter anderem auf einen Leserbrief in dieser Zeitung, der sich kritisch mit den Umgangsformen der Gemeindevertreter auseinandersetzen.

Darin war unter anderem ein „Verhaltenskodex“ gefordert worden, um „persönliche Vorteilnahme, diffamierende Angriffe und verbale Entgleisungen zu unterbinden.“ Haas sagte dazu, es bedürfe „keines gesonderten Verhaltenskodex der Gemeindevertreter. Die Regeln des Ablaufes einer Sitzung sind in der Hessischen Gemeindeordnung und in unserer Geschäftsordnung festgelegt. Es gilt kein Lautertaler Landrecht.“ Für schwerwiegende Fälle gebe es das Strafgesetzbuch und die ordentliche Gerichtsbarkeit. In Konfliktfällen stünden außerdem die Kommunalaufsicht und das Verwaltungsgericht zur Verfügung, so der Vorsitzende. Besonders den Vorwurf der persönlichen Vorteilnahme durch Gemeindevertreter weise er „entschieden zurück“.

Haas zog zum Ende der Wahlzeit ein Fazit der vergangenen fünf Jahre. Es sei „eine wild bewegte Legislatur unter anderem mit einem Bürgermeisterwechsel, mit der Aufdeckung eines Finanzskandals und dessen Aufarbeitung bis hin zur Erhöhung des Grundsteuersatzes auf 1050 Punkte, dem bundesdeutschen Spitzensatz“, gewesen. Auch andere kommunale Steuern und Gebühren hätten infolge der Finanzlage Lautertal angehoben werden müssen.

Den für die Haushaltsjahre von 2010 bis 2016 verantwortlichen Beigeordneten sei keine Entlastung durch die Gemeindevertretung erteilt worden, erinnerte Haas. „Dies sollte allen eine Mahnung sein, die ehrenamtliche Arbeit ordentlich zu verrichten und das Wohl der Gemeinde Lautertal, vertreten durch die beiden Organe Gemeindevorstand und Gemeindevertretung, stets im Auge zu behalten.“

Die letzten Monate der Arbeit seien durch die Corona-Pandemie eingeschränkt worden. Sitzungen seien abgesagt worden, der Abstimmungsbedarf zwischen den Gremien habe ich demgegenüber aber erhöht, und eine „Unmenge von neu aufgetretenen Problemen“ seien zu lösen gewesen. Dennoch habe die Gemeindevertretung die „Verantwortung im Ehrenamt ernst genommen und uns bemüht, die von den Bürgern in uns gesetzten Ansprüche zu erfüllen“, stellt Haas fest.

Er sagte nicht nur seinen Kollegen Dank, sondern auch den Mitarbeitern der Verwaltung sowie Hans-Jürgen Ramge und Martin Steinmann, die die Sitzungssäle hergerichtet hatten und sich um die Tontechnik kümmerten.

Roß fordert bessere Planung

Während Günter Haas bei der Kommunalwahl am 14. März wieder für einen Sitz in der Gemeindevertretung kandidiert, werden Markus Bormuth (LBL) und Alexander Roß (CDU) nicht wieder antreten. Roß nutzte seine letzte Rede vor dem Plenum dazu, wie schon im Finanzausschuss eine Woche zuvor auf die Notwendigkeit einer „soliden Haushaltspolitik“ hinzuweisen. Dabei sei eine gute Planung entscheidend – ein Umstand, der früher nicht so beachtet worden sei, was zu der finanziellen Krise beigetragen habe. Die Gemeinde müsse im Blick haben, wie sich Einnahmen, Ausgaben und die Schulden entwickelten.

Roß bedauerte, bei SPD und Grünen diesbezüglich keinen „Erkenntnisfortschritt“ zu sehen. Anders sei nicht zu erklären, dass die Grünen im Wahlkampf eine Senkung der Grundsteuer auf 950 Hebesatzpunkte in Aussicht stellten. Damit würden in einer Zeit wachsender Unsicherheit „falsche Erwartungen“ geweckt.

Hinzu komme, dass eine solche Absenkung des Steuerniveaus die Einnahmen der Gemeinde deutlich senken würde. Beim einzelnen Bürger mache der Schritt aber nur eine sehr geringe Entlastung aus, rechnete Roß vor.

Bormuth bedauert Anfeindungen

Deutlich massiver trat Markus Bormuth auf. Er habe sich zwar aus zeitlichen Gründen dazu entschieden, zur Kommunalwahl nicht mehr anzutreten. Ein weiterer Grund seien aber die Umgangsformen in der Politik gewesen. Bormuth sagte, das Klima in der Gemeindevertretung sei nicht so, wie er sich das wünsche. Er klagte über persönliche Angriffe nicht nur in den Sitzungen, sondern vor allem im Internet, wo die ehrenamtlichen Gemeindevertreter immer stärker unsachlicher Kritik ausgesetzt seien.

Das gehe bis hin zu falschen Behauptungen, mit denen Stimmung gemacht werden solle. Als Beispiel erinnerte Bormuth an die Debatte um den geplanten Verkauf eines Gemeindegrundstücks an einen Gemeindevertreter vor zweieinhalb Jahren.