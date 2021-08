Gymnastikdamen des SSV Reichenbach wandern wieder

Reichenbach. Nach monatelanger Pause ist für die Gymnastikdamen des SSV Reichenbach eine gewisse Normalität zurückgekehrt. Unter Einhaltung der Hygieneregeln sind seit einigen Wochen wieder Übungsstunden in der Lautertalhalle in Elmshausen möglich, was von allen Teilnehmerinnen freudig angenommen wird. Weil die Halle während der Sommerferien geschlossen ist, haben die beiden Abteilungsleiterinnen Bruni Bitsch und Doris Bremstaller Wanderungen geplant.

Die erste Tour startete an der Heiligen Quelle in der Ortsmitte von Neunkirchen. An mehreren Stationen des meditativen Wanderweges Hirschpfad informierte sich die Gruppe über die Bedeutung der Symbole und genoss den Weitblick über die Landschaft des Odenwaldes. Weiter führte der Weg nach Brandau, wo bei der Kriegsgräberstätte eine Rast eingelegt wurde. Über Beedenkirchen und durch den Felsbergwald wanderten die Damen am Felsenmeer hinab zur SSV Vereinsgaststätte, wo sie im Biergarten mit Speis und Trank die Tour ausklingen ließen. koe/Bild: Bremstaller