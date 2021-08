Gute Idee für leere Schaufenster

Reichenbach. Was tun mit leeren Schaufenstern, fragten sich Ernst und Ingrid Mink, nachdem sie im Mai in den Ruhestand gegangen waren und ihren Friseursalon in Reichenbach geschlossen hatten. Die leergeräumten Schaufenster direkt an der Nibelungenstraße gefielen ihnen nicht. Ingrid Mink hatte die Idee, die Fenster mit Reichenbacher Motiven zu gestalten, bis die Räume eine neue Verwendung finden. Die Fotos stammen von Ingrid Mink und Walter Koepff. koe/Bild: koe

