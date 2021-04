Grzebellus gibt Mandat zurück

Lautertal. Der LBL-Gemeindevertreter Martin Grzebellus (BILD: Funck) aus Reichenbach wird in der neuen Wahlperiode nicht mehr der Gemeindevertretung angehören. Grzebellus verzichtete auf sein am 14. März errungenes Mandat. Damit rückt Sabine Pleyer aus Knoden in das Gremium nach. Pleyer saß bisher für die LBL im Gemeindevorstand.

Grzebellus war 2016 in die Gemeindevertretung gewählt worden und nach dem Rücktritt von Markus Bormuth als Fraktionsvorsitzender 2017 zu dessen Nachfolger gewählt worden. Außerdem leitete er bis zur Kommunalwahl den Finanzausschuss.

Kaffenberger für Dechnig

Bei der SPD hat Beate Dechnig () ihr Mandat für die neue Gemeindevertretung zurückgegeben. Dechnig warf bis zur Wahlniederlage ihrer Partei 2016 Vorsitzende der Gemeindevertretung und anschließend Fraktionsvorsitzende der SPD. 2019 war sie auf eigenen Wunsch aus der Gemeindevertretung ausgeschieden. Für sie rückt Albrecht Kaffenberger nach, der schon bisher in der Gemeindevertretung saß. tm