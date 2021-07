Die Bürger in Lautertal können mit einer Steuersenkung rechnen. Bürgermeister Andreas Heun hat für die Haushaltsplanung 2022 sein Ziel formuliert, den Hebesatz für die Grundsteuer B – für bebaute Grundstücke – unter 1000 zu senken. Seit drei Jahren liegt der Satz bei 1050 Punkten, was lange Zeit ein Spitzenwert in Deutschland war. Seit dem Frühjahr hat aber die Stadt Lorch am Rhein den

...