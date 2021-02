Straßensanierung: Der Finanzausschuss hat die für nächstes Jahr vorgesehenen 120 000 Euro für die Sanierung der Hutzelstraße mit einem Sperrvermerk versehen. Tobias Pöselt (SPD) und Udo Rutkowski (Grüne) stemmten sich gegen die Ausgabe unter Verweis auf den Beschluss, dass vor der Sanierung von Straßen der Zustandskataster abgewartet werden solle. Danach könne entschieden werden, in welcher Reihenfolge die Straßen saniert würden. Pöselt und Rutkowski waren sich aber sicher, dass „der Feldweg Hutzelstraße“ nicht auf einem der ersten Plätze der Liste landen wird.

Wasserversorgung: Udo Rutkowski ging hart mit der LBL ins Gericht, die in einer Wahlkampfbroschüre behauptet habe, den Anschluss von Elmshausen und Teilen von Reichenbach an die Versorgung aus dem Ried durchgesetzt zu haben, während sich die Grünen in der Gemeindevertretung enthalten hätten. Rutkowski sagte, das Thema sei bereits vor der Kommunalwahl 2016 besprochen worden, bei der die LBL erstmals angetreten war.

Den Grünen sei es darum gegangen, die Liefermenge zu reduzieren. Letztlich sei ein Bezug von 87 000 Kubikmetern Wasser im Jahr bis 2030 festgeschrieben worden. Die Grünen hätten das damals bereits für zu viel gehalten. Nach einer ersten Auswertung seien im Schnitt 38 000 Kubikmeter im Jahr abgenommen worden. Bezahlt werden müsse aber die vereinbarte Menge, was unnötige Ausgaben in Höhe von einer halben Million Euro ausmache, „die Sie aus dem Fenster werfen auf Kosten der Bürger“, so Rutkowski in Richtung der Bürgerliste.

Silvia Bellmann (LBL) bezeichnete den Riedanschluss dagegen als „strategisch richtig“. Es gehe nicht nur um die Sicherung der Wasserversorgung im westlichen Teil von Lautertal, sondern auch um die Schonung der eigenen Ressourcen.

Tatsächlich war die Frage der Liefermenge beim Abschluss des Vertrags 2016 kontrovers diskutiert worden. Der Gemeindevorstand hatte allerdings stets darauf verwiesen, dass die Riedgruppe Ost als Lieferant des Wassers diese Menge als Mindestabnahme fordere.

Wasserzähler: Die Gemeinde will in diesem Jahr 2100 Wasserzähler in den Häusern austauschen lassen, weil deren Eichzeit abgelaufen ist. Der Gemeindevorstand sei sich in der Frage zwar noch nicht einig, aber es seien Angebote eingeholt worden, um Funkzähler einzusetzen, sagte Bürgermeister Heun. Die können von der Straße aus abgelesen werden. Die Gemeinde Fürth nutzt diese Technik seit einigen Jahren.

Tatjana Groh von der Finanzabteilung wies auf die große Arbeitserleichterung hin. Bisher müssten jedes Jahr Ablesekarten an die Bürger versandt werden, um dann die gemeldeten Zählerstände von Hand ins Abrechnungsprogramm zu übertragen. Fehlerhafte Angaben müssten nachverfolgt werden. In manchen Fällen gebe es keine Rückmeldung, dann müsse die Gemeinde den Verbrauch schätzen.

Bürgermeister Andreas Heun sagte, der Hessische Rechnungshof habe den Kommunen empfohlen, Funkzähler einzusetzen. Hier gebe es ein großes Einsparpotenzial. Und das komme den Bürgern zugute, weil die Ausgaben für die Wasserversorgung durch deren Gebühren getragen werden müssten.

Felsenmeer: Martin Grzebellus (LBL) regte an, die Parkgebühren am Felsenmeer künftig zu staffeln und zum Beispiel an den gut frequentierten Wochenenden mehr Geld zu verlangen. Dabei könne es tatsächlich um Beträge von zehn Euro gehen. Die Einnahmen könnten teilweise dem Geopark Bergstraße-Odenwald zur Verfügung gestellt werden.

Bürgermeister Andreas Heun sagte, derzeit werde noch mit dem Geopark darüber verhandelt, die Gebühr auf fünf Euro pro Tag anzuheben. Bei einer Erhöhung auf zehn Euro müssten die Parkautomaten ausgetauscht werden. Das Problem sei aber eher, dass mit dem Geopark Einvernehmen über die Gebühr erzielt werden müsse. Die Organisation stehe unter Druck von den anderen Mitgliedskommunen, weil außer dem Parkplatz am Felsenmeer alle anderen Parkplätze kostenfrei seien.

Über eine Staffelung sei aber auch schon nachgedacht worden, so Heun. Möglich sei etwa, im Sommer eine höhere Gebühr als bisher zu verlangen und dafür im Winter weniger oder gar kein Geld. Die Einnahmen seien seither schon für eine Verwendung am Felsenmeer eingeplant. Allerdings würden sie nicht extra im Haushalt veranschlagt und seien daher auch zur Bewältigung der Finanzkrise verwendet würden, räumte Heun ein. Ab 2022 solle sich das ändern.

Der Finanzausschuss machte aber zunächst einmal einen Schritt zurück. Der Gemeindevorstand hatte vorgeschlagen, einen Waldarbeiter mit einer 0,4-Stelle einzustellen, der für Pflegearbeiten am Felsenmeer eingesetzt werden sollte, zum Beispiel um Schäden durch die Besucher zu reparieren. Auf Antrag von Alexander Roß (CDU) wurde dem ein Sperrvermerk hinzugefügt, damit die neue Gemeindevertretung darüber entscheiden kann.

Lautertalhalle: Martin Grzebellus schlug vor, die Halle als Außenstelle des Rathauses auszuweisen, weil sie inzwischen oft als Sitzungssaal für die gemeindlichen Gremien dient. Als Sporthalle sei sie eine freiwillige Leistung, als Verwaltungssitz nicht. Bürgermeister Heun und auch Norman Krauß vom Beratungsbüro Eckermann und Krauß sagte dagegen, dass sich dadurch nichts ändere. Die Gemeinde sei gegenüber der Kommunalaufsicht frei in ihrer Entscheidung, die Lautertalhalle zu unterhalten.

Allgemeine Sachkosten: Hier soll es wieder einen Sperrvermerk über zehn Prozent der geplanten Ausgaben geben.

Beratungskosten: Wie es mit der Zusammenarbeit mit der Firma Eckermann und Krauß weitergeht, soll erst später entschieden werden. Festgelegt ist bereits, dass die Gemeinde wieder eine vollwertige Finanzabteilung besitzen muss. Bürgermeister Andreas Heun sagte, der Umfang der Beratungsleistungen sei gegenüber 2017 bereits reduziert worden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sah keine Fraktion einen Sinn darin, die Kooperation bereits in absehbarer Zeit aufzugeben. tm