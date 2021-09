Grüne fordern einen Naturwald

Lautertal. Waldbesitzer, Naturschutzverbände, Forstbetriebe und ökologisch verantwortungsbewusste Politiker in Lautertal und anderswo suchten nach Lösungsmöglichkeiten, wie der Wald auch trotz des beschleunigten Klimawandels eine Chance hat, schreiben die Lautertaler Grünen in einer Pressemitteilung. Sie hätten deshalb einen Antrag zur Ausweisung von Naturwald eingereicht einen wichtigen – einen „wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der klimagestressten Wälder sowie zur Förderung der Artenvielfalt.“

Jüngst machten sich die Lautertaler Grünen mit dem Revierförster Dirk Dins auf den Weg, sich vor Ort näher mit den Belangen und Effekten von Naturwald auseinander zu setzen. Inwieweit sich der Lautertaler Wald überhaupt für die Ausweisung von Naturwald eigne, wollte dabei Fraktionsmitglied Jörg Gebauer wissen. Hierzu antworte Dins, dass es in den 420 Hektar Gemeindewaldes in Lautertal sehr unterschiedliche Waldbestände gibt. Von strukturarmen Wäldern bis zum hoch diversifizierten Mischwald mit zahlreichen Baum- und Pflanzenarten fänden sich sehr unterschiedliche Bereiche.

Der Großteil des Waldes sei von der Rotbuche geprägt, welche in der Mischung mit anderen Baumarten sehr gut in der Mittelgebirgsregion des Odenwaldes zurecht komme. „Ältere Buchenbestände im Gemeindewald Lautertal sind auch ökologisch besonders wertvoll. Teilweise sind sie deshalb auch unter Naturschutz von europäischem Rang gestellt worden. Diese werden daher besonders behandelt“, erläuterte der Förster. Aus Sicht des Forstamts gebe es einige Waldbestände im Gemeindewald, die für einen Naturwald geeignet sind.

Finanzieller Ausgleich möglich

Einige Gemeindevertreter achteten beim Wald hauptsächlich auf finanzielle Erlöse achten, kritisierte Olaf Harjes, Mitglied der Grünen im Finanzausschuss. Ob Naturwald immer auch gleich Einkommensverluste nach sich ziehe, wollte er von Dins wissen. „Wenn die Gemeinde Naturwald ausweist, findet in diesem Bestand kein Holzeinschlag mehr statt und er entwickelt sich natürlich“, so Förster Dins. „Die öffentliche Hand weiß um die Bedeutung von Naturwäldern und unterstützt daher deren Ausweisung mit Kompensationsgeldern.“ Das Forstamt könne die Gemeinde bei der Ausweisung von Naturwald und finanziellen Kompensationsmöglichkeiten beratend unterstützen.

Frank Maus, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sprach Dins auf Äußerungen in der Gemeindevertretung an, nach denen die Biodiversität keinen Vorteil aus Naturwald ziehe. Hierzu sei zu sagen, so Dins, dass der Lautertaler Wald bereits naturnah und nachhaltig bewirtschaftet werde. „Allerdings ist zu erwarten, dass eine Waldflächen-Stilllegung die Artenvielfalt zusätzlich verbessert. Wenn wir keine menschlichen Eingriffe mehr vornehmen, stören wir auch keine biologischen Abläufe mehr. In einem genutzten Wald findet sich häufig eher weniger Totholz, das eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele Insekten aber auch Vogelarten wie zum Beispiel verschiedene Spechte ist.“

Das Totholz typischer Naturwälder schütze doch bestimmt zusätzlich auch das Aufwachsen natürlicher Jungbäume im Wald, mutmaßte Stefanie Richter. Hierzu ergänzte Jäger und Kreistagsmitglied Udo Rutkowski: „Wenn Altholz wie Mikado durcheinander liegt, gehen auch Rehe ungern dort hinein und der Verbiss der Jungbäume geht spürbar zurück.“ Dies erspare der Kommune Kosten für Zäune und Drahtverhaue. red