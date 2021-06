Große Sorgen um den Zustand des Waldes

Lautertal. Die Lautertaler Grünen haben sich in der parlamentarischen Pause der vergangenen Wochen, weiter mit dem kranken Gemeindewald, beschäftigt. Zu diesem Zweck habe man eine Exkursion in das besonders sensible Naturschutzgebiet Felsbergwald durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Quintessenz sei, dass gemeinsam mit Hessen-Forst die Waldschutzmaßnahmen erhöht und eine klimawandeltaugliche Waldstrategie erarbeitet und umgesetzt werden muss. Eine zusätzliche Naturwaldbesichtigung ist für Freitag, 2. Juli, geplant.

„Während unserer zurückliegenden Waldbesichtigung mussten wir feststellen, dass die Zukunft des Lautertaler Waldes nach wie vor auf dem Spiel steht“, äußert Fraktionsvorsitzender Frank Maus. Da die Grünen viele besorgte Hinweise von Bürgern erreicht hätten, habe man sich nun ein eigenes Bild verschaffen wollen. „In der Tat haben wir eine große Menge kranker Waldanteile und mehrere unterschiedlich große Kahlschläge im Felsbergwald vorgefunden. Insbesondere der Zustand des Waldbodens in den Kahlschlägen hat dabei große Besorgnis ausgelöst“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wie ein Truppenübungsplatz“

Mancherorts habe einen schon das Gefühl beschlichen, man befinde sich auf einem Truppenübungsplatz, so tief war das Gelände aufgewühlt. Die Bürger hätten mit ihren entsprechenden Hinweisen recht: „Hier tauchen zwangsläufig Fragen danach auf, ob die Beseitigung der Bodenschäden auf Waldwegen und Rückegassen, den Erlös aus dem Holzverkauf nicht schnell wieder auffrisst und selbst ein neu belebter internationaler Holzmarkt mit den verlockenden Rohstoffpreisen der letzten Monate dies kaum ausgleichen kann.“

Die Grünen vertrauten jedoch nach wie vor darauf, dass die Waldbewirtschaftung insgesamt am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert sei und Kahlschläge nur dort stattfinden, wo der Klimawandel und die Borkenkäferplage den Wald großflächig sterben ließen. Es könne sicher nicht um Panikmache gehen, eine Verharmlosung des kritischen Waldzustandes sei jedoch genauso wenig gerechtfertigt, schreiben die Grünen.

Olaf Harjes machten die Beobachtungen im direkten Umfeld des Felsenmeeres besonders nachdenklich: „In einigen ruhigen Bereichen des Felsbergwaldes konnten wir Neuanpflanzungen und natürliche Sukzession beobachten. Dort erholt sich der Wald. Das Gelände rund um das Felsenmeer wird jedoch von den Besuchermassen regelrecht plattgewalzt. Dort haben jungen Bäumchen keine Chance, die gefällten Altbuchen zu ersetzen, weil sie schnell niedergetrampelt werden und der Boden hochverdichtet ist. Wir müssen uns sehr gut überlegen, wie dortige Waldlücken geschlossen werden können. Ein erhöhter und einfallsreicher Schutz von Jungbäumen ist dort wohl unumgänglich.“

Jörg Gebauer, Fraktionsmitglied der Grünen, erinnerte bei der Besichtigung daran, dass der Felsbergwald zwar mit dem Felsenmeer das große touristische Aushängeschild Lautertals sei, dabei jedoch oft vergessen werde, dass es sich hier nicht um einen normalen Wald handele. „Große Anteile des Felsbergwaldes sind Naturschutz- oder FFH-Gebiet. Das heißt nichts weniger, als dass die öffentliche Hand hier besondere Sorgfalt zur Gesunderhaltung walten lassen muss. Hier kann man weder den Touristen das Feld überlassen und schauen was übrigbleibt, noch kann man eine normale Waldbewirtschaftung durchführen. Der dortige Wald hat einen besonderen Schutzstatus mit hohen Schutzzielen. Diese müssen deutlicher herausgestellt und von allen Nutzern beachtet werden.“

Jana Kirsch und Stefanie Richter verwiesen in diesem Zusammenhang auf einen aktuellen Antrag, der Grünen: „Für eine gute Waldstrategie sollten wir den Blick über den Lautertaler Tellerrand wagen, um zu sehen, welche Chancen bestehen, den Wald gesund zu entwickeln. Wir sollten daher mit Hessenforst prüfen, inwieweit auch die Ausweisung von Naturwaldflächen ein sinnvoller Lautertaler Beitrag für Nachhaltigkeit und Biodiversität sein kann. Vermutlich kann das auch den Haushalt der Gemeinde entlasten, da man dann besonders kostenintensive, schwer zugängliche Bewirtschaftungsareale der Natur überlässt.“

Hierzu haben die Grünen für den 2. Juli den weiteren Besichtigungstermin mit dem zuständigen Bensheimer Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt angesetzt. Dieser wird ein rund 9 Hektar großes Naturwaldareal vorstellen, das sich am Westhang des Felsberges befindet und im Eigentum der Stadt Bensheim liegt. Dabei wird auch der grüne Direktkandidat Moritz Müller zugegen sein. Interessierte Bürger seien willkommen. red