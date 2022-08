Gadernheim. Gerne feiern die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Gadernheim im Sommer ein Grillfest. In diesem Jahr findet es am Samstag, 27. August, statt. Gegrillt wird bei Herbert Fabian im Hof. „Mitzubringen sind gute Laune und Hunger“, so Schriftführerin Loni Böhm, „für den Rest sorgt der Verein“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitglieder des Vorstandes freuen sich, wenn viele Vereinsmitglieder und Partner an dem Grillfest teilnehmen, betont Loni Böhm. jhs