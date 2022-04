Lautern. Die Sportgemeinschaft (SG) Lautern lädt zum „Grill in den Mai“ ein. Am Sonntag, 1. Mai, wird ab 11 Uhr am und – je nach Wetter – im Vereinsheim der SG am Lauterner Sportplatz gefeiert. Es gibt Essen vom Grill und kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen. red

