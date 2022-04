Grenzgang in Beedenkirchen fällt dem Spätwinter zum Opfer

Beedenkirchen. Einen dicken Strich hat das Wetter den Grenzgängern aus Beedenkirchen durch ihre geplante Tour gemacht. Noch am vorherigen Wochenende hätte man den vom Ortsvorsteher Hartmut Krämer angekündigten Grenzgang über den Felsberg zur südlichen Grenze von Beedenkirchen in Richtung Reichenbach bei sommerlichen Temperaturen durchaus in kurzen Hosen absolvieren können.

Jetzt aber hatte es in der Nacht zuvor so heftig geschneit, dass man dem Risiko von Stürzen auf den teilweise steilen Hängen vorbeugen wollte und die mehrstündige Wanderung kurzfristig absagte.

Einige hatten sich am Treffpunkt auf dem Parkplatz Römersteine eingefunden, um sicherzugehen, dass auch alle Teilnehmer die Absage mitbekommen hatten. Der Grenzgang soll nun bei besseren Wetterbedingungen möglichst bald nachgeholt werden. Ein Termin steht noch nicht fest. fred/Bild: fred