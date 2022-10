Gregorian Voices in Reichenbach

Reichenbach. Der Mittelalter-Chor Gregorian Voices gastiert am morgigen Mittwoch, 12. Oktober, in der evangelischen Kirche in Reichenbach. „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“ lautet der Titel des Programms. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert soll um 19.30 Uhr beginnen.

Mit mystischen Klängen wollen die acht Sänger ihr Publikum verzaubern. „Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum erbeben. Der Gesang der Gruppe schwebt durch Raum und Zeit und lädt die Zuhörer ein, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen“, heißt es in der Ankündigung. Klassiker der Popmusik werden dabei im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert. Zum Programm gehören etwa Rod Stewards „I‘m Sailing“ oder auch „Hallelujah“, von Leonard Cohe sowie „Ameno“ von Era .

Tickets gibt es am B-Punkt Lautertal, Nibelungenstraße 287. Zudem sind Karten an der Abendkasse in der Kirche erhältlich. red