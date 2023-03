Grasellenbach erhöht Gebühren

Grasellenbach/Lautertal. Auch in Grasellenbach sollen die Friedhofsgebühren in Teilen drastisch ansteigen. Der Finanzausschuss der Gemeindevertretung sah die von Bürgermeister Markus Röth vorgelegten Zahlen aber als ziemlich alternativlos, wenn man zumindest in die Nähe einer Kostendeckung kommen will. Die Mandatsträger sprachen sich deshalb für die Umsetzung aus.

Um die Bürger nicht noch mehr zu belasten, wurden die öffentlichen Grünflächen – ebenso wie die Kosten, die allein die Gemeinde trägt – ausgedehnt. Außerdem ließ Röth in der Kalkulation die bis dato aufgelaufenen Defizite von knapp 20 000 Euro außen vor. Ob die Miesen der vergangenen Jahre mit in eine neue Kalkulation sollen, ist dem Bürgermeister zufolge eine politische Entscheidung. Damit würden die neuen Gebühren noch weiter steigen.

Mit der jetzigen Berechnung komme man auf eine Kostendeckung von 88 Prozent. Die mittleren jährlichen Gesamtkosten belaufen sich demnach auf zusammen rund 83 800 Euro. 20 Prozent sollen als sogenanntes öffentliches Grün in Abzug gebracht werden. Diese Kosten werden über Steuern ausgeglichen. Bei Urnenbestattungen gilt jetzt eine Ruhefrist von nur noch 15 Jahren, bei Erdbestattungen sind es 30 Jahre.

Ein anonymes Urnengrab kostet künftig 411 statt bisher 250 Euro. In Lautertal sollen dafür künftig mindestens 1600 Euro fällig werden Ein einstelliges Wahlgrab beläuft sich auf 1847 (1150) Euro. Lautertal will hier 3000 Euro kassieren.

In der Gemeinde wurde die Erhöhung der Gebühren zunächst zurückgestellt. Eine Kommission des Gemeindevorstandes soll darüber beraten. tom/tm