Gottesdienste zum Erntedank in Gadernheim und Reichenbach

Gadernheim/Reichenbach. Die Menschen leben vom Wachsen und Gedeihen in der Natur. Hierzulande gibt es keinen Mangel an Nahrungsmitteln. Das Erntedankfest nimmt diese Fülle zum Anlass, um zu feiern und vor allem für diesen Reichtum zu danken.

„Christen sollen Gottes gute Schöpfung wahrnehmen, sie bebauen und bewahren“, schreibt die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim in einer Mitteilung. In einem Gottesdienst mit Abendmahl zum Erntedank will die Gemeinde am Sonntag, 2. Oktober, für den Segen eines reich gedeckten Tisches danken. Der Gottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier beginnt um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche und wird musikalisch begleitet vom Posaunenchor.

Feier in Reichenbach

In der evangelischen Kirche in Reichenbach beginnt unterdessen um 9.30 Uhr ebenfalls ein Erntedank-Gottesdienst mit Teilnahme der Kita Reichenbach, der 80-jährigen sowie der Trachtenträger. red