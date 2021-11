Reichenbach. Der nächste Gottesdienst in der evangelischen Kirche Reichenbach findet am Sonntag, 7. November, um 11 Uhr statt. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt ein einstündiger Kindergottesdienst im Gemeindehaus mit Heide Dahl.

Am Dienstag, 9. November, findet um 18 Uhr ein Gottesdienst zum Gedenken an die Novemberpogrome in der evangelischen Kirche Reichenbach statt. Im Anschluss erfolgt eine Kranzniederlegung bei der ehemaligen Synagoge in der Bangertsgasse in Reichenbach. red