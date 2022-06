Gottesdienste in Lautertal

Lautertal. In Lautertal bieten die evangelischen Kirchengemeinden morgen (Sonntag) eine ganze Reihe von Gottesdiensten an. Der bisherige Pfarrer von Beedenkirchen, Reinald Engelbrecht, ist inzwischen nicht mehr im Dienst, er nimmt vor dem Eintritt in den Ruhestand seinen Resturlaub. In einer Sitzung waren sich die Kirchenvorsteher des Dorfes einig darin, dass die Vakanzzeit möglichst nicht zur Streichung von gewohnten Gottesdiensterminen führen soll.

Außer dem Kirchenvorsteher Jürgen Schellhaas, der mit Weitblick vor fünf Jahren eine Prädikanten-Ausbildung durchlaufen hat und Gottesdienste leiten darf, wird auch eine Arbeitsgruppe des Kirchenvorstands dabei mitwirken, dass keine Gottesdienste ausfallen.

Im Gottesdienst morgen ab 11 Uhr wollen die Brandauer Kirchenmusikerin Andrea Gulden an der Orgel und Arnold Schäfer aus Lautern mit der Trompete den Eingang und den Ausgang der von Prädikant Schellhaas geleiteten geistlichen Feier gestalten.

Gottesdienst für Ausgeschlafene

Im Rahmen ihrer monatlichen Gottesdienste in den Filialorten lädt die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach für morgen nach Lautern und Elmshausen ein.

Zunächst ist ab 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der Friedhofskapelle in Elmshausen. Ab 9.45 Uhr ist dann ein Gottesdienst in der Festhalle in Lautern. In der Reichenbacher Kirche ist kein Gottesdienst.

Allerdings lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Lautertal für 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst für Ausgeschlafene in ihr Gemeinschaftshaus in Reichenbach ein. Die Predigt mit dem Thema: „Gott hat dir vergeben. Du auch?“ hält dabei der Gemeinschaftspastor Manuel Schnee.

Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Wer den Gottesdienst lieber zu Hause mitfeiern möchte, kann Informationen zur Einwahl über Telefon oder Computer anfordern. red

Info: Kontakt: Gemeinschaftspastor Manuel Schnee (Tel.: 06254 / 943708, E-Mail: newsletter@lkg-lautertal.de)