Gottesdienste gegen die Angst

Lautertal/Lindenfels. Menschen in über 150 Ländern der Erde feiern am kommenden Freitag, 4. März, den Weltgebetstag. Das Programm wurde in diesem Jahr von Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet.

Viele Gemeinden im Gebiet des Evangelischen Dekanats Bergstraße feierten mit und wollten Teil der weltweiten Gebetskette sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Dekanats.

Weltweit blickten Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie habe Armut und Ungleichheit verschärft. Zugleich habe sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten erschüttert. Dagegen habe der Weltgebetstag ein klares Motto gesetzt: Zukunftsplan: Hoffnung.

Eine Gruppe von 31 Frauen aus insgesamt 18 christlichen Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland. „Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt“, heißt es in einer Stellungnahme des deutschen Weltgebetstags-Komitees.

Gottesdienste werden am kommenden Freitag sowohl in Lautertal als auch in Lindenfels angeboten: Die Gemeinden in Lautertal feiern ihn gemeinsam ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche Reichenbach. In der evangelischen Kirche in Lindenfels beginnt der Gottesdienst um 19 Uhr. red