Gottesdienste der Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels zu Pfingsten

Lautertal/Lindenfels. Die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels bieten zum Pfingstfest Gottesdienste an. Die Gemeinde in Beedenkirchen feiert dabei morgen (Sonntag) die Konfirmation. Der Gottesdienst in der Reithalle des Quellenhofs in Wurzelbach beginnt um 10 Uhr. Die Plätze in der Reithalle sind für die Konfirmationsfamilien reserviert. Die übrigen Gemeindeglieder, die einen Pfingst-Gottesdienst besuchen möchten, werden gebeten, die Feier in Reichenbach zu besuchen.

AdUnit urban-intext1

In Gadernheim ist morgen ab 9.30 Uhr ein Präsenzgottesdienst an der evangelischen Kirche. Er wird von Pfarrerin Mechthild Bangert gestaltet. Falls die Witterung eine Feier im Freien nicht zulässt, wird der Gottesdienst in die Kirche verlegt.

Aufgrund der Corona-Lage wird der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden des Jahrgangs 2019/2020 – geplant für morgen – nicht in der Kirche stattfinden. Anstelle des Gottesdienstes werden Grüße mit Gedanken der Jugendlichen werden in schriftlicher Form der Kirchengemeinde zugehen.

In Reichenbach wird morgen ab 9.30 Uhr ein Präsenzgottesdienst mit Abendmahl in der evangelischen Kirche gefeiert. red

AdUnit urban-intext2

Zum Pfingstgottesdienst lädt die evangelische Gemeinde Winterkasten für morgen um 10 Uhr in die Waldhufenkirche ein. Prädikant Karl Scholl und Organist Andreas Schäfer gestalten gemeinsam die Feier, in der die Geschichte vom Turmbau zu Babel eine besondere Rolle spielen soll.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gelten die allgemeinen Hygiene-Regeln. Die Waldhufenkirche ist gut belüftet, zusätzlich laufen Raumluftreiniger.

AdUnit urban-intext3

Stationenlauf für Familien

Über das Pfingst-Wochenende wird rund um die evangelischen Kirchen in Beedenkirchen und Reichenbach ein „Stationenlauf zur Pfingstgeschichte“ aufgebaut sein. Kinder und Erwachsene können an Mitmach-Stationen mehr über das erfahren, was es mit Pfingsten auf sich hat.

AdUnit urban-intext4

Start ist in Beedenkirchen im Pfarrhof am Bücherschrank, in Reichenbach hinter der Eingangstür der Kirche. red