Gottesdienst zum Volkstrauertag

Lautertal. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Helmut Adam sowie dem Bürgermeister Andreas Heun laden die Kirchengemeinden Reichenbach, Gadernheim und Beedenkirchen in diesem Jahr ein zur zentralen Lautertaler Gedenkfeier zum Volkstrauertag, am Sonntag, 14. November, in der Evangelischen Kirche Beedenkirchen.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr – mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal der Verstorbenen im Ersten Weltkrieg am Fuß der Kirchentreppe. Nach dem aktuell vom Kirchenvorstand beschlossenen Hygieneschutzkonzept sind 60 Personen in Kirchenschiff und Altarraum für Gottesdienste zugelassen. Daher ist eine Anmeldung der Teilnahme am Gottesdienst notwendig. Bei Betreten und Verlassen der Kirche muss eine medizinische Maske getragen werden, ebenfalls beim Mitsingen. Am Platz kann die Mund- und Nasen-Bedeckung abgenommen werden. Für die ausschließliche Teilnahme an der Zeremonie der Kranzniederlegung im Freien entfällt die Anmeldung. red