Gottesdienst und Gemeindeversammlung

Beedenkirchen. Eine Woche später, als es der Termin im Kirchen-Jahresablauf dieses Jahr vorsieht, wird am Sonntag, 9. Oktober in Beedenkirchen das Erntedankfest gefeiert. Es beginnt um 9.30 Uhr in der Kirche.

Die Dienstags-Kinder der Gemeinde unter Leitung der Gemeindepädagogin Heidi Dahl gestalten in Zusammenarbeit mit Sonja Gärtner und Katharina Altenrath aus dem Kirchenvorstand einen Familiengottesdienst für Große und Kleine, in dessen Zentrum die Geschichte einer kleinen Maus steht. Eingerahmt wird die Geschichte des Bilderbuch-Autors Leo Lionni von Dank-Gebeten, Fürbitten und gemeinsam gesungenen Erntedank-Liedern.

Informationen zur Pfarrstelle

Das Abendmahl wird von den Kindern als Agape-Mahl ausgeteilt in Form von Brot und Trauben. Nach Schluss des Gottesdienstes lädt der Kirchenvorstand ein Gemeindeversammlung. Auf der Tagesordnung stehen Berichte über das zurückliegende Jahr sowie Informationen über die aktuelle Situation bezüglich Neubesetzung der Pfarrstelle. Im Ausblick werden Mitglieder des Lautertaler Kirchspiel-Arbeitskreises den Anwesenden Einblick geben in den kircheninternen Prozess EKHN2030. Unter dieser Überschrift sollen über die Zusammenarbeit im Kirchspiel Lautertal hinausgehende Kooperationen angestoßen werden.

Für die Betreuung der anwesenden Kinder während der Gemeindeversammlung ist gesorgt – bei gutem Wetter im Pfarrwäldchen, bei schlechtem Wetter in der Pfarrscheuer. Anschließend gibt es vor der Kirche Gelegenheit zu einem Austausch bei Getränken und Gebäck. red