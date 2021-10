Gadernheim. Am 31. Oktober erinnern Protestanten in aller Welt an den Beginn der Reformation und die Gründung der evangelischen Kirchen. Das evangelische Kirchspiel Lautertal lädt an diesem Tag zum Gottesdienst nach Gadernheim ein. Beginn des Gottesdienstes, der vom Posaunenchor begleitet wird, ist um 10 Uhr in der Kirche. Für diesen Gottesdienst ist ein Negativnachweis erforderlich (3-G-Reglung).

