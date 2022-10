Raidelbach. Die Tage werden kürzer, das letzte Viertel des Jahres hat begonnen. Der Oktober zeigt sich bisher von seiner schönsten Seite. Die Verfärbung der Blätter, kombiniert mit blauem Himmel, verzaubert die Menschen, die es zu schätzen wissen, in der Natur unterwegs zu sein. Unser Bild entstand auf dem Weg vom Parkplatz drei Linden in Raidelbach in Richtung Hofgut Hohenstein. tn/Bild: Neu

