Glühweinfest am Sportplatz in Elmshausen

Elmshausen. Treffpunkt Fußballplatz, das ist erstmal nichts Besonderes. Und dass am Rand des Spielfeldes etliche Leute stehen auch nicht. Dass dem aber auch so ist, wenn auf dem Rasen nichts los ist, das ist dann doch schon ungewöhnlich. So war es nun, als der TSV Elmshausen zum Glühweinfest eingeladen hatte.

Ein Lagerfeuer loderte und in Momenten des Regens, der immer mal wieder einsetzte, sorgte das Vordach des Vereinsgebäudes für ausreichend Schutz.

Plaudern in kleineren und größeren Runden war angesagt. Die Idee zum Glühweinfest ist in den Zeiten der Corona-Pandemie als Ersatz für die Weihnachtsfeier des TSV entstanden. Weil das Beisammensein an der frischen Luft seinerzeit so schön war, erlebte die Veranstaltung nun eine Neuauflage. Auch jetzt war die Stimmung unter den Gästen bestens. Die Vereinsspitze zeigte sich zufrieden mit dem Abend. thz/Bild: Zelinger