  Glockenturm auf dem Elmshäuser Rathaus wird saniert

Elmshausen. Hoch hinaus geht inzwischen das Gerüst am Elmshäuser Rathaus. Diese Erweiterung war notwendig geworden, da außer dem Dach auch der Glockenturm saniert werden muss. Das alte Rathaus aus dem Jahr 1777 wird derzeit umfassend aufgemöbelt, da Feuchtigkeit vor allem in den Wänden zur Straße hin zugesetzt hat. Im Dachgebälk müssen einige Sparren teilweise ersetzt werden. Dem Glockenturm sah man den schlechten Zustand schon seit einiger Zeit an, da aus den Schallöffnungen bereits Latten herausgefallen waren. / koe

