Reichenbach/Schannenbach. In den kommenden Tagen werden die Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln in Reichenbach fortgesetzt. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, sind Bauarbeiten am Tannenberg, im Brunnenstubenweg und im Zehnesweg geplant.

Auch in Schannenbach werden Anschlüsse für das schnelle Internet geschaffen. Dazu sind Arbeiten auf der Krehbergstraße zwischen den Hausnummern 539 und 575 erforderlich. red