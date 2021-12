Glasfaserbau in Reichenbach

Reichenbach. In Reichenbach laufen an der Nibelungenstraße weitere Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen. Zwischen den Hausnummern 230 und 392 sind Arbeiten auf der nördlichen Straßenseite geplant, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte. Es handelt sich jeweils um kurzzeitige Sperrungen des Gehwegs und eines Teils der Straße auf Abschnitten der Strecke. Zurzeit ist der Bereich zwischen Falltorweg und Hahnenbusch betroffen.

Die Seitenstraßen sind dabei nicht immer frei befahrbar. So wird für Zehnesweg und Brunnenstubenweg eine Umleitung eingerichtet werden, außerdem wird die Knodener Straße zeitweise zur Einbahnstraße werden. Die Bushaltestellen entlang der Strecke werden für die Dauer der Arbeiten verlegt.

Soweit die Leitungsverlegung an den beiden Fußgängerüberwegen läuft, werden dort Ersatz-Überwege eingerichtet werden. Der Busverkehr an der Felsenmeerschule ist nicht betroffen. Die Schulbusse können normal in die Knodener Straße einfahren und gelangen über die Steinaue zur B 47 zurück. red