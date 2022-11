Glasfaserbau an der Nibelungenstraße in Lautern und Reichenbach

Lautertal. Wegen der Verlegung von Glasfaser-Leitungen durch die Telekom kommt es entlang der Nibelungenstraße in Lautertal bis Mitte Dezember zu Verkehrsbehinderungen. Das teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit.

Betroffen sind die Streckenabschnitte in Höhe der Hausnummern 352, 392, 437 und 441 in Reichenbach und Lautern. Außerdem gibt es eine Baustelle an der Ecke Nibelungenstraße / Knodener Straße in Reichenbach.

Die Arbeiten sollen jeweils in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr erledigt werden. Die Baustelle an der Knodener Straße werde mit der Felsenmeerschule abgestimmt, damit der Schulweg gesichert bleibt. red