Gadernheim. Mehrere Straßen in Gadernheim werden in diesen Tagen für den Gesamtverkehr gesperrt, ebenso wie der Gehweg für Fußgänger. Betroffen sind die Heidenbergstraße, die Kirchstraße, die Raidelbacher Straße, der Höhenweg, der Lindenfels, der Brandauer Weg, Am Rauhenstein, Birkenweg, In der Schweiz, Im Schneidersfeld und Buchenweg und die Turmstraße. Das teilt die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit.

Grund ist der Glasfaserausbau. Die Sperrungen sind längstens bis zum 2. April angeordnet. red