Glasfaserarbeiten in Lautern und Reichenbach

Lautertal. In Lautern und Reichenbach beginnen am Montag, 20. September, weitere Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabel. Die Lautertaler Gemeindeverwaltung kündigte an, dass in Lautern am Lustgarten und in den Klingen Arbeiten geplant sind. In Reichenbach geht es an der Beedenkircher Straße los.

Hier wird der Verkehr mit Ampeln geregelt werden. An der Ecke Beedenkircher Straße / Am Kieshügel ist für die Leitungsarbeiten eine Vollsperrung erforderlich. Deswegen sollen die Leitungen hier in der Zeit vom 11. bis zum 23. Oktober verlegt werden – also während der Ferien. Der Verkehr wird über den Seifenwiesenweg umgeleitet. red