Lautertal. In dieser Woche beginnen weitere Arbeiten zum Glasfaser-Ausbau. Betroffen sind in Elmshausen die Sachsenhäuser Straße, in Lautern der Mühlweg und in Reichenbach die Bangertsgasse.

Die Arbeiten in der Schuhgasse in Reichenbach sollen im Lauf der Woche beendet werden, teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung weiter mit. red