Glasfaser-Ausbau wird fortgesetzt

Lautertal. Im Rahmen des Ausbaus schneller Internet-Verbindungen in der Gemeinde Lautertal laufen derzeit Arbeiten in Gadernheim, Lautern und Reichenbach. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit.

In Gadernheim sind Hügelstraße und Wiesenstraße betroffen. In Lautern ist die Hauptstraße wegen der Leitungsarbeiten halbseitig gesperrt. In Reichenbach wird weiterhin entlang der Beedenkircher Straße gearbeitet. Dort wird die Straße ab Montag, 1. November, zwischen dem Kieshügel und dem Ortsausgang nach Beedenkirchen halbseitig gesperrt. Die Bushaltestellen werden wegen der Baustelle bis zum Freitag, 5. November, von der Ecke Kieshügel Richtung Süden verlegt.

Auf dem Abschnitt zwischen dem Seifenwiesenweg und dem Marktplatz sind noch keine Glasfaserleitungen verlegt. Wie es aus dem Rathaus dazu heißt, ist für die kommende Woche dazu ein Termin zur Planung anberaumt. Vermutlich könne zwar mit einer halbseitigen Straßensperrung gearbeitet werden. Es sei aber wahrscheinlich, dass für größere Lkw eine Umleitung eingerichtet werde.

An der Nibelungenstraße sind auf der Südseite bereits Leitungen verlegt. Zwischen dem Brückenberg und dem Ortsausgang Richtung Lautern sind nun noch Arbeiten auf der anderen Straßenseite geplant. Sie sollen demnächst aufgenommen werden. tm

