Glasfaser-Ausbau macht Fortschritte

Lautertal. Die GGEW AG verlegt derzeit in Elmshausen in der Straße „An der Walkmühle“ Glasfaserleitungen für schnelle Internet-Anschlüsse. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Die Verwaltung reagierte damit auf Beschwerden der Anlieger. Die seien vor dem Beginn der Bauarbeiten nicht informiert worden.

Der Ausbau läuft bereits seit einigen Wochen, nachdem die GGEW bis Ende Februar dafür um Kunden geworben hatte. Am Montag, 19. April, soll mit den Arbeiten Am Brückenberg in Reichenbach begonnen werden. Dort wird die Leitungsverlegung gekoppelt mit Arbeiten zur Behebung mehrerer Stromausfälle.

Am Montag geht es außerdem in Lautern los. Arbeiten laufen zunächst südlich der B 47 in den Straßen In den Klingen, Am Erlengrund, Waldstraße, Am Lustgarten und Am Berg. In Elmshausen werden außerdem die Straßen Am Schiffersacker Im alten Trog von Bauarbeiten betroffen sein.

Fortgesetzt werden die Arbeiten in der Balkhäuser Straße und im Nonnwiesenweg in Reichenbach. Sie gestalteten sich aufgrund des Untergrundes und der engen Ortslage als schwieriger als geplant, hieß es weiter. Für die Leitungsverlegung in der Beedenkircher Straße laufe die Planung. tm

