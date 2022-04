Reichenbach. Ab heute (Donnerstag) wird an der Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummern 392 bis 398 eine Glasfaserleitung für schnelles Internet verlegt. Wie die Gemeindeverwaltung Lautertal weiter mitteilte, handelt es sich um die Stichstraße in den Böhl am Ortsausgang Richtung Lautern.

Die Anlieger könnten die Baustelle jederzeit passieren. Auf der Nibelungenstraße selbst seien keine Arbeiten geplant. red

