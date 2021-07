Glasfaser-Ausbau in Lautertal geht weiter

Lautertal. Noch bis Mitte dieser Woche laufen in Reichenbach Kabelarbeiten für das schnelle Internet. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, sind Baustellen am Tannenberg, im Brunnenstubenweg, im Zehnesweg, Auf der Insel und im Brandauer Klinger, sowie in Friedhofstraße und Höllackerweg eingerichtet. Im Kochengraben sollen die Arbeiten Ende der Woche abgeschlossen sein, ebenso im Heckenwiesenweg in Elmshausen.

Neue Baustellen werden in Hohensteiner Straße, Felsbergstraße und in der Schuhgasse in Reichenbach sowie am Am Knorz in Lautern eingerichtet werden. Ab der kommenden Woche werden dann Glasfaserleitungen In den Klingen und Am Lustgarten in Lautern, Am Fischweiher in Elmshausen sowie in der Nibelungenstraße 202 bis 224 im Reichenbacher Unterdorf verlegt werden.

In der Bangertsgasse sollen am Montag, 2. August, Leitungsarbeiten beginnen. red