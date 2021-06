Glasfaser-Arbeiten in Reichenbach

Lautertal. In der Gemeinde Lautertal werden ab dieser Woche weitere Glasfaserleitungen für schnelle Internet-Anschlüsse verlegt. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, arbeitet die Baufirma Am Lösch in Reichenbach, wo zeitgleich Kanalbauarbeiten laufen.

Geplant sind auch Leitungsverlegungen im Felsbachweg, in der Hahnenbuschstraße und im Brunnenstubenweg. Im Brunnenstubenweg laufen ebenfalls Arbeiten an der Kanalisation. Auch im Zehnesweg sollen – nach dem Abschluss der Arbeiten im Brunnenstubenweg – Kabel verlegt werden. In Lautern sind Arbeiter unterwegs, um Hausanschlüsse zu legen. red