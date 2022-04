Gitarrenkonzert mit Rainer Scheffler in Elmshausen

Elmshausen. Der alte Blues-Klassiker „On the Road again“, 1950 von Floyd Jones komponiert, aber erst 1967 mit der Band Canned Heat zum Hit avanciert, ist für den Musiker Rainer Scheffler nicht nur Opener seiner Konzerte, sondern auch Signal zum Auftakt einer kleinen Konzertreihe im Elmshäuser Nibelungen-Kunst-Palast, die heute (Samstag) um 19 Uhr mit „Acoustic Diamonds of Folk, Rock, Country & Blues“ beginnt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rainer Scheffler interpretiert mit Akustikgitarre und Gesang in einem etwa zweistündigen Konzert Songs aus verschiedenen Genres. Der Eintritt ist frei. Scheffler bittet um Spenden für das Tierheim Sirius in Fedorivka bei Kiew in der Ukraine. red

Info: Anmeldung bei Karin Wissig (Tel.: 0172 / 1329539) Internet: dogcat.com.ua/en

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2