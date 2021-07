Gespräch mit Michael Meister

Lautertal. Die CDU Lautertal trifft sich am Dienstag, 13. Juli, mit dem Bundestagsabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Michael Meister. Die Mitglieder von Vorstand und Fraktion sowie die Ortsbeiratsmitglieder der CDU sind dazu für 20 Uhr in den Saal des Gasthauses Zur Traube in Reichenbach eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Abgeordneten sollen Themen der interkommunalen Zusammenarbeit und des kommunalen Finanzausgleichs besprochen werden. Auch Umweltthemen und die politische Strategie zur Bewältigung der Corona-Pandemie seien Themen des Treffens. Schließlich wollen die Christdemokraten über deinen Ausbau der Zusammenarbeit der CDU-Ortsverbände im Kreis Bergstraße reden. Die Bundestagswahl wird auch Thema sein. Lautertals CDU-Vorsitzender Carsten Stephan erinnerte daran, dass Besucher entweder einen Nachweis über den Corona-Impfschutz benötigen oder einen negativen Test. red