Es ist nur wenigen Ehepaaren vergönnt: Gertrud und Heini Schmidt aus Reichenbach feiern heute ihre „Eiserne Hochzeit“ und blicken auf 65 glückliche Ehejahre zurück. Das Paar hatte sich am 20. Juli 1957 in der evangelischen Kirche in Reichenbach das Ja-Wort gegeben. Nur wenige hundert Meter entfernt von der Kirche lebt das beliebte Jubel-Paar seitdem in der Schuhgasse.

