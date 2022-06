Gadernheim. Auch ein rühriger Verschönerungsverein kann allein kein schöneres Ortsbild schaffen. Da ist es umso erfreulicher, wenn die Hausbesitzer ihre Anwesen in Schuss halten. Ein besonderer Blickfang sind die alten Fachwerkhäuser im Odenwald, wenn sie frisch herausgeputzt sind. Unser Bild zeigt ein Beispiel an der Nibelungenstraße in Gadernheim. koe/Bild: koe

