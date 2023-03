Gemeinsames Frühstück an der Felsenmeerschule

Reichenbach. Große Augen machten die Schülerinnen und Schüler der Felsenmeerschule in Reichenbach, als sie von Schulleiterin Simone Kurt zum bereits traditionellen Schulfrühstück in die Mensa gerufen wurden. Auf dem großen Büfett schlängelte sich eine Gurkenschlange mit Wurst- und Brotscheiben garnieret über ein Tablett und Rohkostspieße, teilweise mit Käsewürfel sowie Sandwiches machten richtig Appetit. Wraps, Rahmflecken, Quark mit Schnittlauch oder Paprika ergänzten das Angebot. Ganz beliebt waren Bananenscheiben mit ein wenig Nutella garniert. Den Abschluss bildeten große Schüsseln mit Haferbrei und Früchten. Wie die Schulleiterin erklärte, waren die unterschiedlichsten Leckereien zuvor in den Klassen zubereitet worden. Um allzu großes Gedränge zu vermeiden, wurden die Klassen einzeln eingeladen, sich ihr Frühstück abzuholen. Dies sei das erste Frühstück seit Corona, so Kurt. Vor Corona habe das Frühstück bei herrlichem Wetter im Schulhof stattfinden können. Diesmal wurden die Speisen wegen des Regens in den Klassensälen verzehrt. koe/Bild: koe

© Walter Koepff