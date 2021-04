Gemeindevertreter starten in die neue Wahlperiode

Die neue Lautertaler Gemeindevertretung kommt am Donnerstag, 29. April, zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Bürgermeister Andreas Heun hat die Gemeindevertreter für 19 Uhr in die Lautertalhalle nach Elmshausen eingeladen. Da es noch keinen Vorsitzenden für das Gremium gibt, steht es dem Bürgermeister zu, die Sitzung einzuberufen. Die Wahl des Vorsitzenden steht aber ganz am Anfang der

...