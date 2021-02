Von Thorsten Matzner

AdUnit urban-intext1

Lautertal. In der letzten Sitzung der Lautertaler Gemeindevertretung vor der Kommunalwahl gingen noch einmal die Wogen hoch. Grund war die Anschuldigung gegen einen der Gemeindevertreter, er habe gegen das Baurecht verstoßen und ein Gebäude im sogenannten Außenbereich errichtet. Dabei handelt es sich um Grundstücke, die nicht zur Ortsbebauung zählen oder in einem Bebauungsplan erfasst sind.

Schon am 4. Februar hatten die Lautertaler Bürgerliste und die CDU zu dem Thema kurzfristig eine Anfrage gestellt. Im Unterschied zu den Gepflogenheiten lag das schon fünf Tage vorher im Rathaus eingegangene Papier aber nicht zu Sitzungsbeginn auf dem Tisch, sondern wurde erst verteilt, als der Tagesordnungspunkt Anfragen aufgerufen wurde.

Eine Beantwortung lehnte Bürgermeister Andreas Heun damals ab, um zuvor den Hessischen Städte- und Gemeindebund zu konsultieren. Heun bestätigte die Fragen nach dem illegalen Bau nun am Donnerstag. Nicht beantwortet wurde allerdings die Frage nach dem Namen des Betroffenen. Das sei nur in einer nichtöffentlichen Sitzung möglich, so Heun. Die wollte aber keine der Fraktionen beantragen.

AdUnit urban-intext2

Heun bestätigte auch, dass es eine Abrissverfügung des Kreisbauamtes gibt. Sie stammt schon aus dem Frühjahr 2020, wobei das Gebäude bisher noch steht.

Forderungen nach Rücktritt

AdUnit urban-intext3

Am Donnerstag wurde in der Sache nachgelegt. Silvia Bellmann (LBL) beantragte, eine Resolution zu verabschieden. Das scheiterte allerdings daran, dass zur Änderung der Tagesordnung keine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kam. Während LBL und CDU dafür stimmten, waren SPD und Grüne dagegen. In der Resolution hatte der Gemeindevertreter zu einer Erklärung vor dem Plenum aufgefordert werden sollen.

AdUnit urban-intext4

Weiterhin wurde verlangt, dass der Kommunalpolitiker sein Mandat zurückgeben sollte. Das hätte allerdings nur symbolischen Charakter gehabt, denn vor der Kommunalwahl ist keine weitere Sitzung der Gemeindevertretung vorgesehen. Es wurde von dem Eigentümer des Gebäudes allerdings auch verlangt, nicht zur Kommunalwahl anzutreten – weder zur Wahl der Gemeindevertretung noch zur Kreistagswahl.

CDU und LBL nutzten als Reaktion auf die Abstimmungsniederlage das Instrument der „persönlichen Erklärungen“ am Ende der Sitzung, um weiter Kritik zu üben. Martin Grzebellus (LBL) forderte, das Fehlverhalten öffentlich einzugestehen. Silvia Bellmann (LBL) hob darauf ab, dass Gemeindevertreter eine Vorbildfunktion hätten, die hier eklatant missachtet worden sei.

Carsten Stephan (CDU) sagte, der Gemeindevertreter habe sich über das Baurecht hinweggesetzt, das er in seiner Funktion in der Kommunalpolitik selbst mitgestalte. Er nehme für sich in Anspruch, die Regeln, die er anderen auferlege, nicht beachten zu müssen. Stephan sah in dem Vorgang viele ungeklärte Fragen – auch die, warum es zu der kurzfristigen Vorlage der Anfrage am 4. Februar gekommen war.