Beedenkirchen. Das Pfarramt Beedenkirchen informiert, dass das Gemeindesekretariat von Donnerstag, 05. bis Freitag 13. Mai wegen Urlaub geschlossen ist. E-Mail-Eingänge werden in dieser Zeit nicht bearbeitet. Dringende Anfragen werden direkt an Pfarrer Reinald Engelbrecht erbeten – Telefon 06254/7178 oder per E-Mail: pfarrerengelbrecht@kirchspiel-lautertal.de. red

