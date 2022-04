Gemeinde Lautertal bittet um Rücksicht im Wald

Lautertal. Das Ordnungsamt der Gemeinde Lautertal weist auf die Regeln in der Natur hin. Es gelte der Grundsatz, dass man sich so zu verhalten habe, dass die Lebensgemeinschaft nicht gestört und die Erholung der Mitmenschen nicht beeinträchtigt werde.

Inzwischen häuften sich die Beschwerden von Spaziergängern, Landwirten, Jagdpächtern und Joggern, dies „durch manche Hundebesitzer missachtet wird. Damit bringen einige Unbelehrbare eine ganze Bevölkerungsgruppe in Misskredit. Dort, wo Hunde, zum Beispiel an Wegrändern, Hecken und Brachflächen, flüchten wildlebende Tiere und meiden diese Flächen dauerhaft“, heißt es aus dem Rathaus.

Es werde darum gebeten, Hunde an der Leine zu führen. Auch in Wiesen könne Hundekot zu Problemen führen. „Befindet sich Hundekot im Gras, so erkranken insbesondere Kühe.“ Hundebesitzer sollten ihre Tiere daher auch auf Wiesen nicht frei laufen lassen – gerade jetzt, während der Brut- und Setzzeit.

Auch Geocacher und Querfeldeinwanderer müssten sich so verhalten, dass der Wald nicht beeinträchtigt werde. „Demnach ist beispielsweise das Stören brütender Vögel oder anderer Wildtiere verboten. An Landwirte und Nutztierhalter richtet die Verwaltung die Bitte, elektrische Zäune, Zaunlitzen und tragbare Streben abzubauen, wenn sie nicht benötigt werden. Solange auf den Arealen Weidetiere seien, mieden Rehe diese. Wenn das Vieh aber nicht mehr da sei, stellten die Einrichtungen für das Rehwild eine Bedrohung dar. Auch die Jäger appellierten daher an die Nutzviehhalter, die Zäune die nur zeitweise benötigt werden, nach dem Weidegang wieder abzubauen. Auch in diesem Jahr seien Wildtiere in Zäunen verendet heißt, es vom Ordnungsamt. red